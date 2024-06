Ucraina: Copenaghen consentirà di utilizzare gli F-16 contro la Russia

agenzia

Copenaghen, 30 mag. Copenaghen consentirà all’Ucraina di utilizzare aerei da combattimento F-16 per attaccare la Russia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri danese Lars Lekke Rasmussen. “Questa non è una posizione nuova, questo è implicito nel trasferimento, ne abbiamo discusso con la commissione per gli affari esteri e il parlamento danese, inizialmente abbiamo chiarito che possibili attacchi contro obiettivi militari sul territorio dell’aggressore fanno parte dell’auto-difesa”, ha detto prima della riunione dei ministri degli affari esteri dei paesi dell’Ue .