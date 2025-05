Ucraina: Cremlino, ‘nostri attacchi sono risposta a quelli nemici contro strutture civili’

agenzia

Mosca, 26 mag. Le forze armate russe hanno lanciato attacchi contro le strutture militari ucraine in risposta a quelli di Kiev contro le infrastrutture civili russe. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una conferenza stampa. “Vediamo come gli ucraini attaccano le nostre infrastrutture civili. I nostri sono attacchi di ritorsione, a strutture e obiettivi militari”, ha spiegato il portavoce.

