Ucraina: Cremlino, ‘positiva disponibilità di Scholz al dialogo con Putin’

Mosca, 19 ott. La disponibilità del cancelliere tedesco Olaf Scholz a discutere la soluzione della situazione in Ucraina con il presidente russo Vladimir Putin è un segnale importante. Lo ha detto alla Tass il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. “Sentiamo le parole provenire da Berlino, le parole di Scholz sulla sua disponibilità al dialogo. Sono parole importanti, perché fino a poco tempo fa la Germania era uno dei paesi dell’Occidente che escludeva completamente qualsiasi contatto con Putin. Abbiamo detto che questa posizione non era costruttiva”, ha sottolineato.