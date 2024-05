agenzia

Roma, 28 mag. “Le parole di Borrell non fanno che confermare l’anima di questa Europa bellicista. La Lega crede nella via della pace. No assoluto all’uso di armi per offendere e non per difesa. Per noi la linea è chiara: nessun soldato italiano deve andare a combattere in Ucraina”. Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa.

