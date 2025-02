Ucraina: da Braga solidarietà Mattarella, scatta standing ovation aula (2)

agenzia

Anche i gruppi di maggioranza sono intervenuti, poco prima che la presidente di turno Anna Ascani chiudesse la discussione aperta con l’intervento della Braga. E’ stato il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami a prendere la parola, con un intervento che però ha infiammato l’aula e scatenato la polemica con il M5s, che ha replicato rumoreggiando alle parole di Bignami.

“Non vogliamo alimentare nessuna polemica. Al presidente della Repubblica abbiamo destinato tutti quanti un applauso e mandato tutta la solidarietà del caso”, ha quindi detto il capogruppo di FI Paolo Barelli. Sulla stessa linea, per Noi moderati, Mara Carfagna.