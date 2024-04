Ucraina: da Usa ok a 138 milioni di dollari per difesa aerea Hawk

agenzia

Washington, 10 apr. Il Dipartimento di Stato americano ha approvato un pacchetto urgente di vendite militari estere del valore di 138 milioni di dollari per rafforzare la difesa aerea Hawk dell’Ucraina, consentendo in particolare le riparazioni e l’approvvigionamento di pezzi di ricambio necessari per i sistemi missilistici. In una nota il Dipartimento di Stato ha spiegato che ”l’Ucraina ha un urgente bisogno di aumentare le sue capacità di difesa dagli attacchi missilistici russi e per le capacità aeree delle forze russe. Mantenere e sostenere il sistema missilistico Hawk migliorerà la capacità dell’Ucraina di difendere il suo popolo e di proteggere le infrastrutture nazionali critiche”.