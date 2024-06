Ucraina: De Cristofaro (Avs), ‘in Comitato sicurezza non c’è Avs, anomalia da sanare’

agenzia

Roma, 27 giu. “Questa mattina il ministro della Difesa Crosetto presenterà al Copasir il contenuto del nono pacchetto di aiuti all’Ucraina. E lo farà elencando la lista di armi ed equipaggiamenti che l’Italia si appresta a fornire a Kiev. Da indiscrezioni sappiamo che le forniture militari includerebbero una serie di sistemi di armamenti offensivi, il Sistema di difesa aerea Samp T e forse armi a lunga gittata. La lista è secretata e solo i componenti del Copasir avranno modo di visionarla. Nel Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica non sono rappresentati i gruppi parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra, unica forza d’opposizione che ha votato sempre contro l’invio di armi. Una parte del Parlamento è all’oscuro, un vulnus, un’anomalia istituzionale che va sanata immediatamente”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.