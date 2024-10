Ucraina: delegazione Camera a Kiev visita ospedale pediatrico ‘Okhmatdyt’

agenzia

Roma, 3 ott “L’impegno dell’Italia in Ucraina in tutte le sue declinazioni, con uno sguardo ai prossimi passi in ambito politico, umanitario ed economico: su questi argomenti si è sviluppata la giornata che ha visto impegnata a Kiev la delegazione del gruppo di collaborazione bilaterale Italia-Ucraina della Camera dei deputati”. Lo rende noto la Camera.

“La delegazione, presieduta da Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, e composta da Giangiacomo Calovini, Ugo Cappellacci, Anastasio Carrà, Marco Pellegrini e Lia Quartapelle Procopio ha incontrato, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia, Carlo Formosa, il Nunzio apostolico Visvaldas Kulbokas, il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza dell’Ucraina, Oleksander Lytvynenko, il vice ministro degli Affari esteri, Evghen Perebynis”, prosegue la Camera.