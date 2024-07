Ucraina: Della Vedova, ‘Lega attacca Meloni al vertice Nato, maggioranza divisa’

agenzia

Roma, 10 lug. “Sento parlare di ‘rischio di escalation’ nel caso di invio di armi a Kiyv. Vorrei chiedere ai sostenitori di questa tesi, come Crippa della Lega, se colpire con un missile russo un ospedale pediatrico nella Capitale Ucraina, non vicino al fronte, non rappresenti la prova provata dell’escalation continua e violenta da parte di Putin nella sua ingiustificata guerra di aggressione”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.