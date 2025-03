Ucraina: Della Vedova, ‘sbagliato no preventivo Meloni su truppe’

agenzia

Roma, 27 mar. “Trovo incomprensibile e sbagliato che Meloni insista con tanta pervicacia nel ribadire che l’Italia non parteciperà a nessuna eventuale presenza militare sul terreno ucraino. È incomprensibile la necessità di mettere le mani avanti perchè, purtroppo, non c’è nemmeno un cessate il fuoco e siamo lontano da una pace giusta e duratura, rispettosa – come per l’Europa è imprescindibile – dell’integrità statuale dell’Ucraina come della sua autodeterminazione democratica”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.