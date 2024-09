Ucraina: Della Vedova, ‘su sostegno Kiev maggioranza divisa’

agenzia

Roma, 19 set. “La mozione votata dal Parlamento europeo è chiara e positiva: confermare il sostegno all’Ucraina che resiste alla illegale e brutale invasione putiniana e togliere le restrizioni all’uso delle armi fornite a Kyiv per poter colpire obiettivi e basi militari in Russia, da dove partono quotidianamente attacchi aerei contro civili e infrastrutture in Ucraina”. Lo scrive sui social il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.