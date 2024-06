agenzia

Berlino, 30 mag. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky andrà in Arabia Saudita il primo giugno per cercare maggiore supporto al vertice mondiale sulla pace che si terrà in Svizzera il mese prossimo. Lo ha riferito l’agenzia di stampa tedesca Dpa, citando una fonte diplomatica anonima presso l’ambasciata ucraina a Riad.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA