Ucraina: droni russi su Kharkiv, almeno 3 morti e 17 feriti

agenzia

Raid a poche ore dall'atteso incontro tra Trump e Zelensky

KIEV, 18 AGO – Almeno tre persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite stanotte in un attacco di droni russi sulla città ucraina orientale di Kharkiv, ha dichiarato oggi il sindaco Igor Terekhov specificando che tra le vittime c’è anche “un bambino piccolo”. Il raid arriva a poche ore dall’atteso incontro tra il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Vicino al confine russo e seconda città più grande del Paese prima dell’invasione, Kharkiv era stata poco prima colpita da missili balistici che avevano ferito almeno 11 persone.

