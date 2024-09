Ucraina: Energoatom, ‘droni russi hanno sorvolato centrale nucleare ucraina’

agenzia

Kiev, 26 set. Un altro sorvolo di drone è stato registrato la scorsa notte a un’altitudine criticamente bassa, vicino al sito industriale della centrale nucleare di Rivne, in Ucraina. Lo ha riferito l’ente statale ucraino per l’energia atomica Energoatom. “Ancora una volta le truppe russe rappresentano una minaccia per la sicurezza nucleare delle centrali nucleari ucraine. Energoatom ne informa le istituzioni competenti”, ha scritto su Telegram la società, sottolineato che nessuno ha il diritto di violare i principi della sicurezza nucleare e radioattiva e che il terrorismo energetico, che è una delle tattiche di guerra della Russia, deve essere fermato immediatamente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA