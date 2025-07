Ucraina: ex generale, ‘guerra potrebbe durare fino al 2034’

agenzia

Kiev, 25 lug. La guerra della Russia contro l’Ucraina potrebbe durare fino al 2034. Questo l’allarme lanciato dall’ex comandante in capo dell’Ucraina e attuale ambasciatore nel Regno Unito, Valeri Zaluzhnyi, che in un’intervista a lb.ua ha spiegato che, “se proviamo a stabilire un cessate il fuoco senza rafforzare le nostre difese future, la guerra si trascinerà per molti altri anni. È iniziata nel 2014 e, se Dio vuole, finirà nel 2034”.