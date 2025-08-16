Ucraina: Fassino, ‘vertice un fallimento, per la pace serve pieno sostegno a Kiev’

agenzia

Roma, 16 ago “Le propagandistiche dichiarazioni di Trump non possono nascondere il sostanziale fallimento del vertice di Anchorage. Nessuna decisione, anche minima, su un cessate il fuoco e riconferma della indisponibilità di Putin ad un accordo che non sia una resa dell’Ucraina”. Lo scrive sui social Piero Fassino.

“L’esito negativo del vertice conferma anche quanto sia illusorio credere che due Paesi, ancorché potenti, possano governare un mondo molto più grande che, per essere gestito, richiede una concertazione multilaterale fondata sul diritto e sul rispetto di ogni Paese. Proprio alla luce del nulla di fatto di Anchorage, risulta ancor più evidente che l’obiettivo di una pace giusta e sicura per essere raggiunto richiede un pieno sostegno all’Ucraina nella difesa della sua sovranità”, aggiunge il deputato del Pd. .

