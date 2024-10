Ucraina: Fi, ‘massima solidarietà a giornalisti del Tg1’

agenzia

Roma, 8 ott. “Massima solidarietà ai giornalisti del Tg1 Simone Traini e Stefania Battistini per il mandato d’arresto spiccato dalla Russia nei loro confronti. Difenderemo sempre, con tutti i mezzi a nostra disposizione, la libera stampa e i professionisti che lavorano per garantire il diritto dei cittadini ad essere informati su ciò che accade in Italia e nel mondo. La televisione pubblica è un patrimonio del nostro Paese. Non permetteremo che la libertà di chi ci lavora sia messa a repentaglio. Bene ha fatto il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a prendere subito una posizione chiara e forte contro questo inaccettabile attacco da parte delle autorità giudiziarie russe”. Così i componenti di Forza Italia in commissione di Vigilanza Rai, Maurizio Gasparri, Roberto Rosso, Rita Dalla Chiesa e Andrea Orsini.

