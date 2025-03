Ucraina: Fidanza, ‘posizioni Meloni di buon senso stanno diventando di tutti’

agenzia

Roma, 28 mar. “Non ho mai visto al Parlamento europeo un partito più diviso del Partito democratico. Giorgia Meloni invece ieri al vertice di Parigi ha preso una posizione molto seria e molto chiara e lo ha fatto in nome dell’intero Governo e dell’intera maggioranza. E questa posizione sta prendendo piede”. Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr a Strasburgo, Carlo Fidanza, intervenendo questa mattina alla trasmissione ‘Radio Anch’io’ su Rai Radiouno.