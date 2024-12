agenzia

Roma, 10 dic. “Spero che l’anno prossimo sia l’anno in cui finalmente la guerra Russia-Ucraina finirà. Diciamo un cessate il fuoco, un congelamento della guerra, perchè per la pace probabilmente serviranno molti anni”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l’incontro con i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA