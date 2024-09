Ucraina: Francia, Germania e Gb sanzionano Iran a causa dei missili alla Russia

agenzia

Berlino, 10 set. I governi di Francia, Germania e Gran Bretagna condannano fermamente i trasferimenti iraniani di missili balistici alla Russia e si adopereranno per imporre sanzioni alla compagnia aerea Iran Air. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri tedesco. La decisione segue la precedente dichiarazione del Segretario di Stato americano Antony Blinken, che aveva affermato che la Russia ha ricevuto missili balistici dall’Iran e che probabilmente li utilizzerà in Ucraina entro poche settimane.