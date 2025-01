Ucraina: Fratoianni, ‘no a nuovo invio armi, serve cambio di passo’

agenzia

Roma, 22 gen. “No, Ministro Crosetto non sono d’accordo con quello che ha detto nella sua replica sull’Ucraina, cioè che non stiamo discutendo di una questione politica e che sarebbe, per questo, auspicabile un voto unanime del Parlamento ed evitare ogni divisione. La pace e la guerra sono questioni politiche per eccellenza, chiamano in causa la politica e, come sempre, la politica chiama in causa la sua funzione principale, quella di esercitare una scelta”. Lo afferma nell’Aula di Montecitorio Nicola Fratoianni di Avs.

“Ci diceste allora e ci dite oggi: senza quelle armi la pace non si può fare, la trattativa sarà impossibile. E qui Ministro Crosetto, qui cade il primo tassello, però, non solo del suo discorso di oggi, ma della strategia assunta in questi mille drammatici giorni, ed è il tassello che fa i conti con la realtà. La domanda che io le faccio è questa: qual è la condizione sul campo? I conti con la realtà servono ad immaginare la possibilità di un cambio di passo, la necessità di costruire un’iniziativa che, in questi 1.000 giorni, è stata seppellita dalla strategia delle armi e da ciò che ha accompagnato quella strategia”.