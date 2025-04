agenzia

Roma, 13 apr “I russi con un ulteriore attacco sulla popolazione civile indifesa a Sumy dimostrano di non volere in realtà nessun sincero negoziato per la pace”. Lo ha detto Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, al Tg1.

