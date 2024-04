Ucraina: Gb, ‘150mila soldati arruolati in Russia a primavera, 400mila nel 2024’

agenzia

Londra, 10 apr. “Si prevede che circa 150.000 soldati di età compresa tra i 15 e i 30 anni verranno arruolati in Russia questa primavera”. Lo scrive su X il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento d’intelligence, aggiungendo che “i coscritti serviranno per 12 mesi in tutti i reparti dell’esercito”.

“Le forze russe in Ucraina – prosegue l’intelligence – sono composte principalmente da soldati a contratto. La Russia cerca di reclutare circa 400.000 militari nel 2024”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA