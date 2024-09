Ucraina: Gb, ‘Mosca continuerà a far firmare a reclute contratti per sostenere offensiva’

agenzia

Londra, 27 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – E’ probabile che la Russia continuerà a “costringere” le reclute a firmare contratti con l’esercito per garantire “una fornitura prolungata di personale” nel contesto dell’invasione dell’Ucraina, scatenata a febbraio. del 2022. Lo ha dichiarato l’intelligence britannica.

“Il ciclo di reclutamento autunnale in Russia inizia il 1° ottobre 2024”, ricordano i servizi di Londra, aggiungendo che tutti i russi sotto i 30 anni sono tenuti a prestare un anno di servizio militare. “Finora le reclute non sono state inviate a combattere in Ucraina”, precisano, dicendo però che sono state schierate in risposta all’incursione ucraina nella regione di Kursk.