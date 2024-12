Ucraina: Gentiloni, ‘senza pace giusta Ue rischia anni di instabilità’

agenzia

Roma, 8 dic. “Una cosa deve essere chiara: il sostegno americano è fondamentale per l’Ucraina, se non c’è e se la questione ucraina finisce male, noi europei rischiamo 10, 20 anni di instabilità e rischi per la pace. Noi europei abbiamo bisogno della pace, abbiamo bisogno di porre fine a guerra ma in un modo che non sia quello di dare ragione alla potenza che ha invaso l’Ucraina altrimenti avremo altre crisi nei prossimi anni e noi europei vittime”. Lo dice Paolo Gentiloni a In Mezz’ora su Rai3.

