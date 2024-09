Ucraina: Germania e Canada promettono nuovi aiuti militari

agenzia

Berlino, 6 set. Il Canada e la Germania hanno annunciato nuovi aiuti militari all’Ucraina, nel contesto della riunione dell’Ukraine Contact Defense Group a Ramstein, in Germania. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha dichiarato che Berlino consegnerà a Kiev altri 12 obici semoventi Panzerhaubitze 2000, per un valore complessivo di 150 milioni di euro. Le armi dovrebbero essere prodotte ex novo piuttosto che prelevate dalle scorte militari tedesche. Sei obici dovrebbero arrivare entro la fine del 2024, e le altre saranno consegnate nel 2025, ha aggiunto Pistorius.