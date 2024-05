Ucraina: Gozi, ‘Salvini vero portavoce di Putin’

agenzia

Roma, 2 mag. “Emmanuel Macron in un’intervista al settimanale The Economist ha affermato: ‘Se i russi dovessero sfondare le linee del fronte, se ci fosse una richiesta ucraina – cosa che oggi non avviene – dovremmo legittimamente sollevare la questione dell’invio delle truppe. Escluderlo a priori significa non imparare la lezione degli ultimi due anni’. Una posizione legittima, in linea con quella degli alleati occidentali. La prima replica immediata alle parole del presidente francese è arrivata non dalla portavoce ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ma dal vero portavoce del Cremlino in Europa, ovvero Matteo Salvini. Nessuna sorpresa, in effetti, poiché su Putin e sulla guerra in Ucraina Salvini è sempre stato molto chiaro. Nessuna ambiguità strategica: lui ha già scelto da che parte stare, quella di Putin e della Russia ovviamente”. Così l’eurodeputato Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e membro del Team Europe di Renew alle elezioni europee.

