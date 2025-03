Ucraina: Grimaldi (Avs), ‘Meloni e Tajani in aula’

agenzia

Roma, 4 mar. “Di fronte alle minacce e alle fratture operate da Trump, alla sospensione degli aiuti militari a Kiev, armarsi fino ai denti non è la soluzione per l’Europa. Non lo sono 27 eserciti che ingrassano le industrie di armamenti. Il protagonismo dell’Europa non si recupera senza fare i conti con decenni persi senza costruirsi un’identità politica. Si assuma un’iniziativa diplomatica per la pace, una volta per tutte. Se non si cambia passo si muore”. Lo ha detto intervenendo alla Camera il Vicecapogruppo di AVS alla Camera Marco Grimaldi chiedendo una informativa alla presidenza del Consiglio Meloni e al ministro degli Esteri Tajani.

