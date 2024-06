Ucraina: Guterres, ‘escalation sarebbe minaccia a sicurezza internazionale’

agenzia

Roma, 13 giu. “Qualsiasi escalation della guerra in Ucraina rappresenta una minaccia diretta alla stabilità regionale e sicurezza internazionale. Abbiamo un disperato bisogno di una pace giusta e sostenibile, in linea con la Carta Onu, il diritto internazionale e le risoluzioni dell’Assemblea Generale, compreso il principio di integrità territoriale”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in un’intervista a Repubblica.

