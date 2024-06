Ucraina: intelligence Kiev, ‘colpito per la prima volta caccia Su-57 in territorio russo’

agenzia

Kiev, 9 giu. L’Ucraina ha colpito per la prima volta un caccia Su-57 in territorio russo. Lo ha riferito l’agenzia di intelligence militare ucraina, aggiungendo che l’aereo è stato danneggiato dopo un attacco all’aeroporto di Akhtubinsk, nella regione di Astrakhan, nel sud della Russia, a 589 chilometri di distanza dalla prima linea di guerra.

L’aereo è il caccia più moderno della Russia, con solo poche unità in servizio nell’aeronautica di Mosca. Può trasportare missili da crociera Kh-59 e Kh-69 che attaccano regolarmente l’Ucraina, compresi obiettivi civili. Il mese scorso l’Ucraina è riuscita ad abbattere sei aerei da combattimento russi nelle regioni di prima linea. Tuttavia, si trattava in gran parte di jet Su-25 utilizzati per il supporto aereo ravvicinato alle truppe di terra.

