Ucraina: Isw, ‘Zelensky leader illegittimo? Mosca non vuole negoziare’ / Adnkronos

Washington, 26 lug. “Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha tentato di inquadrare l’Ucraina come non disposta a negoziare, dimostrando al contempo la riluttanza del Cremlino stesso a impegnarsi in negoziati in buona fede, rivitalizzando le operazioni di informazione russe che ritraggono falsamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come leader ‘illegittimo’ dell’Ucraina”. Questa l’analisi dell’Institute for the study of war (Isw) sulle affermazioni di Peskov, che ieri ha detto che la Russia “è aperta a raggiungere i suoi obiettivi attraverso i negoziati” ma che ci sono ostacoli, prima di tutti il fatto che Zelensky è un “presidente illegittimo” e che l’Ucraina ha imposto un “divieto legislativo di fatto su qualsiasi contatto e negoziato con la parte russa”.

Peskov – sottolinea il think tank statunitense – ha affermato che la Russia ha bisogno di capire “quanto è pronta l’Ucraina, il governo del Paese e quanto gli è permesso di negoziare dai suoi curatori” e che l’Ucraina ha dato “dichiarazioni molto diverse” su queste questioni. L’Ucraina ha chiaramente presentato il suo piano per una pace duratura basata sul diritto internazionale come parte dei preparativi per eventuali negoziati con la Russia, e i funzionari ucraini hanno apertamente invitato un rappresentante russo a partecipare al secondo vertice di pace dell’Ucraina che si terrà quest’anno.

Il Cremlino, d’altro canto – ricorda l’Isw – “ha ripetutamente affermato falsamente di essere aperto ai negoziati, indicando allo stesso tempo di essere interessato solo a un accordo che si traduca nella completa capitolazione ucraina”. “Le dichiarazioni di Peskov – ribadiscono gli analisti americani – contrariamente ai resoconti inaccurati di alcuni organi di informazione occidentali, non hanno indicato che la Russia è pronta a negoziare con Zelensky, ma piuttosto che il Cremlino rimane impegnato nella sua falsa narrazione secondo cui la Russia non può negoziare con Zelensky, poiché Zelensky è presumibilmente il presidente ‘illegittimo’ dell’Ucraina”.