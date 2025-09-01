Ucraina: Kiev, ‘2 persone uccise in attacchi russi nella regione di Zaporizhzhia’

agenzia

Kiev, 1 set. Due civili del villaggio di Omelnyk, nel distretto di Polohiv, sono morti in seguito a un attacco nemico con bombe guidate Kab. Lo ha riferito su Telegram il capo della regione di Zaporizhzhia Ivan Fedorov. “Due persone sono morte a causa del bombardamento nemico del distretto di Polohivskyi. I russi hanno attaccato il villaggio di Omelnyk con i Kab. Le case sono state distrutte. In una di queste, una coppia di 64 anni è morta”, ha scritto Fedorov su Telegram.

