Ucraina: Kiev, ‘8 feriti in attacchi russi sulla capitale’

Kiev, 28 lug. Sono rimaste ferite almeno otto persone, tra cui un bambino di tre anni, negli attacchi russi con droni e missili che nella notte hanno scosso Kiev. Lo rende noto il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina Tymur Tkachenko. Un condominio nel quartiere di Darnytskyi è stato danneggiato: l’onda d’urto ha mandato in frantumi le finestre dal sesto all’undicesimo piano di uno degli ingressi. Quattro persone sono state ricoverate in ospedale, una delle quali in condizioni critiche.