Ucraina: Kiev, ‘consegnata a Usa bozza su accesso a risorse naturali’

Kiev, 14 feb. (Adnkronos/Afp) – Kiev ha trasmesso alla controparte statunitense, per la revisione, una bozza di una proposta guidata dagli americani che darebbe a Washington accesso alle risorse naturali ucraine in cambio del continuo sostegno degli Stati Uniti. “L’Ucraina ha consegnato il documento”, ha riferito ai giornalisti un membro della delegazione di Kiev alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, aggiungendo che la parte statunitense ha chiesto del tempo per esaminare il documento.

