Ucraina: Kiev, ‘drone marittimo abbatte jet russo in operazione senza precedenti’

Kiev, 3 mag. Un aereo da caccia russo Su-30 è stato distrutto da un attacco con un drone marittimo condotto dall’intelligence militare ucraina. È la prima volta che accade, ha dichiarato l’intelligence militare ucraina Hur, secondo cui l’operazione senza precedenti ha avuto luogo ieri nei pressi del porto russo di Novorossijsk, nel Mar Nero. L’attacco è stato condotto dal Gruppo 13, un’unità speciale dell’Hur, utilizzando un drone marino Magura dotato di una testata missilistica.