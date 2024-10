Ucraina: Kiev, ‘Mosca aiuta Pyongyang, tecnologia nucleare in cambio di soldati’

agenzia

Kiev, 23 ott. La Russia sta aiutando Pyongyang a eludere le sanzioni e a sviluppare le sue capacità nucleari in cambio di truppe e missili nordcoreani. Lo ha dichiarato il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov al quotidiano The Economist. Budanov aveva precedentemente rivelato che circa 11.000 soldati nordcoreani si trovano già in Russia e saranno pronti a combattere entro il 1° novembre, decisione che segnerebbe un rafforzamento della cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang, con la Corea del Nord che fornisce già alla Russia proiettili di artiglieria e missili balistici per la guerra contro l’Ucraina.