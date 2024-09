Ucraina: Kiev, ‘nessun congelamento posizioni attuali al fronte in Piano Vittoria’

agenzia

Kiev, 15 set. Un consigliere del presidente Volodymyr Zelensky ha smentito un articolo di giornale secondo cui il nuovo Piano della Vittoria di Zelensky includerebbe un cessate il fuoco parziale e il congelamento delle attuali linee del fronte, definendolo un “falso”. Rispondendo a un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Bild, il consigliere presidenziale per le comunicazioni Dmytro Lytvyn ha dichiarato a Ukrainska Pravda che l’affermazione – secondo cui Zelensky ha affermato che presenterà agli Stati Uniti un piano per la vittoria dell’Ucraina entro la fine del mese – è falsa.