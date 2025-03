Ucraina: Kiev, ‘numerose vittime in attacco russo campo addestramento’

agenzia

Kiev, 3 mar. (Adnkronos/Afp) – Le autorità ucraine hanno segnalato un numero imprecisato di vittime in seguito a un attacco missilistico russo contro un campo di addestramento militare a circa 130 chilometri dalla linea del fronte, “vicino al villaggio di Cherkaske”, fuori dalla città di Dnipro, ha riferito il blogger militare ucraino, Yury Butusov, secondo cui tra 30 e 40 soldati sono stati uccisi e altri 90 sono rimasti feriti. “La tragedia è la terribile conseguenza di un attacco nemico”, ha affermato il comandante delle forze di terra ucraine, il maggiore generale Mykhailo Drapaty, esprimendo “le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime”.