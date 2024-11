Ucraina: Kiev rivendica uccisione di un alto ufficiale russo in Crimea

agenzia

Kiev, 13 nov. (Adnkronos/Afp) – Una fonte del Servizio di sicurezza ucraino ha affermato di aver organizzato un attentato con autobomba nella città di Sebastopoli, in Crimea, in cui è morto l’ufficiale di marina russo Valery Trankovsky, capitano di primo grado della flotta russa del Mar Nero. “A seguito dell’esplosione, le gambe del capitano russo sono saltate via ed è morto per dissanguamento”, ha detto la fonte all’Afp, descrivendo Trankovsky come un “criminale di guerra” responsabile del lancio di missili da crociera dal Mar Nero verso obiettivi civili in Ucraina.