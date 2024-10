Ucraina: Kiev, ‘soldati nordcoreani per Mosca sono carne da cannone’

agenzia

Kiev, 17 ott. Il Cremlino vuole utilizzare l’esercito della Corea del Nord come carne da cannone nella guerra contro l’Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga. “Siamo convinti che i russi vogliano usare i soldati nordcoreani come carne da cannone – spiegato in una conferenza stampa congiunta con il suo collega norvegese a Kiev – Capiscono quanto sia delicata la questione della mobilitazione nella società russa. Coinvolgendo in questo modo altri paesi nella guerra, loro stanno cercando di risolvere la loro situazione politica interna e di alleviare la tensione”.

Secondo Sybiga, l’Ucraina ha già visto l’esempio di mercenari provenienti da alcuni paesi della regione dell’Indo-Pacifico. “Dopo aver avuto prove concrete della partecipazione di mercenari provenienti dall’estero – ha aggiunto – abbiamo immediatamente lanciato un appello a questi Paesi, affinché interrompano questa pratica vergognosa dell’approvvigionamento di mercenari all’esercito russo invasore. Queste sono cose che possono influenzare in modo significativo la situazione sul campo di battaglia, fungere da fattore di cambiamenti fondamentali. Dobbiamo prevenirlo, dobbiamo fermare questa realtà. Con ulteriori sanzioni e l’aumento degli aiuti militari all’Ucraina”.