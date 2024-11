Ucraina: Kim, ‘sostegno a Mosca contro imperialismo Usa’

agenzia

Pyongyang, 30 nov. Pyongyang sostiene e sosterrà le azioni della Russia volte a proteggere la sua sovranità e integrità territoriale. Lo ha affermato il leader nordcoreano Kim Jong-un, riferendosi alle misure anti-russe adottate dagli Stati Uniti in relazione al conflitto in Ucraina. Kim “ha assicurato che il governo, l’esercito e il popolo della Rpdc continueranno a sostenere invariabilmente la politica della Federazione Russa, che è pronta a difendere la sovranità dello Stato e l’integrità territoriale contro gli intrighi egemonici imperialisti”, ha riferito il Centro coreano. Lo riporta l’agenzia di stampa nordcoreana (Kcna), citando Kim Jong-un durante un incontro a Pyongyang con il ministro della Difesa russo Andrei Belousov nell’ambito della sua visita ufficiale in Corea del Nord.

