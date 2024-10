Ucraina: La Russa, ‘nessuna visione ideologica giustifica azione politica fondata su guerra’

agenzia

Roma, 30 set. Nel contesto geo-politico attuale “non si tratta solo di far tacere le armi in ogni angolo del nostro pianeta, dall’Europa al Medio Oriente a ogni altro luogo lontano o meno noto, ma di abbracciare quella prospettiva di fraternità e fratellanza universale più volte richiamata anche dal Santo Padre Francesco attraverso un concreto impegno, ovunque e sempre, in progetti di sviluppo internazionali, in buone pratiche economiche, culturali e sociali, in attività di aiuto e sostegno alle popolazioni più bisognose”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, in un messaggio inviato agli organizzatori del convegno ‘Oltre i confini della pace’, in corso nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.