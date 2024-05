Ucraina: Lavrov, ‘attraverso la Nato Usa mantengono controllo su Europa’

agenzia

Mosca, 29 mag. Gli Stati Uniti mantengono il controllo dell’Europa attraverso la Nato, Per questa ragione non è stata sciolta. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un incontro con i capi delle ambasciate straniere sull’Ucraina. “Possiamo affermare con sicurezza che la ragione del mancato scioglimento è stata l’irresistibile desiderio degli Stati Uniti di mantenere il controllo dell’Europa attraverso la Nato”, ha spiegato il capo della diplomazia di Mosca.