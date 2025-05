Ucraina: Lavrov, ‘cessate il fuoco non può portare a soluzione duratura’

agenzia

Mosca, 7 mag. Una soluzione duratura alla crisi ucraina non può essere trovata solo attraverso un cessate il fuoco o la cessazione delle ostilità lungo la linea di contatto. Lo ha scritto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un articolo per la rivista The International Affairs. “Un cessate il fuoco o una pausa delle ostilità lungo la linea di impegno non possono portare a una soluzione duratura a questo problema”, ha sostenuto. “Per una pace duratura, le cause profonde del conflitto devono essere rimosse”, ha spiegato.

