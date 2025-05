Ucraina: Lavrov, ‘ci sono molte prove che l’Europa non vuole la pace’

agenzia

Mosca, 15 mag. I Paesi occidentali non vogliono la pace in Ucraina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante una riunione del Club Diplomatico. “Ci sono molte prove che né Berlino, né Parigi, né Bruxelles, né soprattutto Londra vogliano davvero la pace in Ucraina”, ha precisato. Secondo il responsabile della politica estera russo, dopo che gli Stati Uniti hanno ritirato il loro sostegno attivo all’Ucraina, l’Europa ha deciso che ‘deve pensare a se stessa in qualche modo’: sono state avanzate iniziative europee per “forze di stabilizzazione” in Ucraina e il presidente francese Emmanuel Macron sta proponendo di schierare armi nucleari francesi in altri paesi europei”.

