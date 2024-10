Ucraina: Lavrov incontra il cardinale Zuppi

agenzia

Mosca, 14 ott. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato a Mosca il cardinale Matteo Zuppi per discutere “di cooperazione in ambito umanitario nel contesto del conflitto in Ucraina”. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo.

“Durante il colloquio – si legge in un comunicato pubblicato sul sito del ministero – le parti hanno discusso in dettaglio dell’interazione nella sfera umanitaria nel contesto del conflitto attorno all’Ucraina e hanno toccato una serie di questioni di attualità nell’agenda bilaterale e internazionale. È stato sottolineato lo sviluppo costruttivo del dialogo russo-vaticano”.