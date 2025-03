Ucraina: Lavrov, ‘Macron come Hitler e Napoleone’

agenzia

Mosca, 6 mar. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha paragonato il presidente francese Emmanuel Macron a Hitler e Napoleone Bonaparte, sostenendo, come riporta la Tass, che mentre loro hanno “dichiarato apertamente ‘dobbiamo conquistare la Russia, dobbiamo sconfiggere la Russia’, lui apparentemente vuole la stessa cosa, ma per qualche ragione dice che è necessario combattere la Russia affinché non sconfigga la Francia, che la Russia rappresenta un pericolo per la Francia e l’Europa”.

