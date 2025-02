Ucraina: Lavrov, ‘Mosca non prende in considerazione forze Ue peacekeeping’

agenzia

Mosca, 26 feb. La Russia “non sta prendendo in considerazione alcuna opzione per l’invio di forze di peacekeeping europee in Ucraina”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa al termine dei colloqui di Doha, sottolineando che l’approccio imposto dagli europei, in particolare Francia e Gran Bretagna, è volto ad aggravare ulteriormente il conflitto e a reprimere qualsiasi tentativo di sedarlo.