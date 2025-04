Ucraina: Lavrov, ‘non divulghiamo contenuto negoziati, altrimenti non sono seri’

agenzia

Mosca, 26 apr. Mosca si comporta in modo educato e non parla mai dei dettagli dei negoziati per la risoluzione del conflitto ucraino. Questo lo sta facendo Vladimir Zelensky. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista all’emittente televisiva Cbs, di cui è stato diffuso un estratto. “Siamo persone molto educate e, a differenza di altri, non divulghiamo pubblicamente ciò che viene discusso nei negoziati. Altrimenti, i negoziati non sono seri”, ha detto il ministro quando gli è stato chiesto se Mosca fosse soddisfatta dei punti degli accordi proposti sulla soluzione ucraina.