Mosca, 24 giu. L’Occidente ora chiede un cessate il fuoco in Ucraina senza precondizioni, una soluzione che Volodymyr Zelensky aveva categoricamente respinto solo pochi anni fa. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, intervenuto all’undicesima edizione del forum Primakov. “Ricordatevi come è iniziato tutto – ha detto – La Russia doveva essere sconfitta strategicamente sul campo di battaglia. Stavano praticamente urlando e diventando isterici. Col tempo, la loro narrativa è cambiata; hanno iniziato ad affermare a gran voce che non si doveva permettere alla Russia di vincere in Ucraina. Ora implorano e pretendono un cessate il fuoco immediato e senza precondizioni. Questo è esattamente ciò che Zelensky ha fermamente rifiutato un paio di anni fa, quando ancora sosteneva l’obiettivo di una sconfitta strategica per la Russia sul campo di battaglia”.